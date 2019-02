L’exposiziun da chatscha e pestga «Passiun» ha avert venderdi sias portas e carmalà chatschadras e chatschaders grischuns a Cuira. Expositurs da tut la svizra preschentan novaziuns da chatscha e pestga da tuttas sorts, ils passiunads s’inscuntran per discutar sur da la pli bella chaussa secundara ch’i dat en Grischun. In tema ch'interessescha e polarisescha sche tants chatschaders s’inscuntran è er la chatscha speziala. Per aderents ed adversaris ina buna plattafurma per far reclama en chaussa.

TR Telesguard 17:40