Dapi l'onn 2019 ston chatschaduras ed ils chatschadurs nudar lur animals sajettads en ina glista blaua. Silsuenter vegn taxà tenor sajet e temp da tschertga e da transport, sche quest animal vala sco animal A u B. L’animal A na sto betg vegnir controllà supplementarmain, l’animal B vegn controllà da la veterinaria u dal veterinari e lura dà liber a la vendita.

Ils ultims trais onns da chatscha, senza quella dal 2022, ha l’Uffizi da victualias e la sanadad d’animals controllà en media 3’000 animals. Er animals A èn vegnids controllads, quai er perquai che plirs mazlers laschan controllar tut ils animals sajettads, da quels ston radund 200 vegnir taxads d’animal A tar in animal B. Il dumber saja ils ultims trais onns sa reducì da 300 sin 150 animals. Quai mussia che las chatschaduras ed ils chatschadurs fetschian buna lavur, uschia il veterinari chantunal Giochen Bearth.

onn animals sajettads animals controllads A B classads dad A tar B 2019 10'850 2'574 1'522 751 301 2020 11'299 3'208 1'816 1'150 242 2021 11'238 2'997 1'764 1'060 173

Fatg blers curs da perfecziunament

L’Uniun da chatschadurs chantunala e l’Uffizi da victualias e la sanadad d’animals han scolà ils ultims trais onns var in quart da las radund 5’500 chatschaduras e chatschadurs grischuns. Per las candidatas ed ils candidats dettia curs obligatorics ed ils ulteriurs chatschadurs sajan per regla fitg rutinads, uschia Giochen Bearth.

audio Chatscha: Veterinari chantunal davart la qualitad da charn 03:51 min, ord Actualitad dals 03.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 51 Secundas.

Il pli impurtant saja il sajet, lura er il temp da tschertga ed il transport. Suenter possia tar ina controlla vid l'animal senza pel capitar ch'ins constatescha donns vi da la charn. Quai na possia il chatschadur betg vesair e perquai stoppia quella vegnir classada dad A tar B.