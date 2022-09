Nominai insatgi per la concurrenza da chatscha

Mintga di da chatscha – pia dals 3 fin ils 11 da settember e dals 19 fin 30 da settember – han audituras ed auditurs la schanza d'annunziar ina preda ad RTR. Il sulet ch'ins sto far è, da telefonar a las 10:30 en il studio (0800 20 25 30) e nominar ina chatschadra u in chatschader e sia preda per la concurrenza da chatscha.

A la fin da la chatscha vegn tratg la sort (termin 04-10-2022). Il premi è la patenta da chatscha per l'onn proxim – sponsurada da la Banca Chantunala Grischuna.

Mintga di da chatscha tschertga RTR ina preda ch'è inditgada sin questa glista:

Dretgs da fotos – la preda Avrir la box Serrar la box Cun trametter fotografias ad RTR essas Vus d’accord che las datas da persunas vegnan duvradas en connex cun la chatscha 2022. Dapli infurmaziuns chattais Vus sut https://www.rtr.ch/dretgs. RTR resalva il dretg da betg publitgar fotografias che n'èn betg degnas a la chatscha ubain a l'animal.

2021 ha Kevin Giger gì fortuna

La sort ha decidì: Kevin Giger ha gudagnà la concurrenza da chatscha «La preda» 2021. Uschia po il chatschader da Zignau ir quest onn gratuitamain a chatscha.