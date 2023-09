Las fotografias

Preda, atmosfera, cumpagnia, natira ed anc bler dapli. Vossas impressiuns da la chatscha pudais Vus trametter via mail u via Whatsapp. A la fin da la chatscha fa ina giuria ina selecziun da las tschintg pli bellas fotografias. Quellas van lura en in voting online.

Fotografias da chatscha 2023 part 2

Maletg 1 / 57 Legenda: Georg Caviezel da Martina cun in chavriel da sis, sajettà ils 09-09-23. Georg Caviezel Maletg 2 / 57 Legenda: Robin Attenhofer ha sajettà ina chaura-chamutsch da 10 onns. Robin Attenhofer Maletg 3 / 57 Legenda: A chatscha da tschiervs davos la «pervesa». Tarcisi Monn Maletg 4 / 57 Legenda: Michel Hossmann da Sevgein ha sajettà ina chaura-chamutsch da 13 onns. Christian Bruder Maletg 5 / 57 Legenda: Il chatschader fortunà Severin Hohenegger sin il territori da Fuldera. Gildo Hohenegger Maletg 6 / 57 Legenda: La preda da Franz Casanova, taur-tschierv da 10. Sereina Casanova Maletg 7 / 57 Legenda: Il chatschader da la sumbriva Roland Regensburger. Roland Regensburger Maletg 8 / 57 Legenda: Martina Stecher Maletg 9 / 57 Legenda: In chatschader en il futur. Martina Stecher Maletg 10 / 57 Legenda: Buc-camutsch sajettà ils 9-9 da Manuel Müller. Manuel Müller Maletg 11 / 57 Legenda: Georg Caviezel da Martina cun ses seser da chavriel. Georg Caviezel Maletg 12 / 57 Legenda: Jannik Strimer ha sajettà in buc-chamutsch da 9 onns sin il territori d’Ardez. Jannik Strimer Maletg 13 / 57 Legenda: Marco Blumenthal cun ina chaura-chavriel a Vella. Marco Blumenthal Maletg 14 / 57 Legenda: Tschiervi da curuna schuppettà sin il territori da Guarda. Gian Paul Priuli Maletg 15 / 57 Legenda: Cun bab e tat a chatscha. Martin Mark Maletg 16 / 57 Legenda: Il chatschader Almerio Bondolfi cun in taur da tschierv a Poschiavo en la regiun da Vartegna. Fabio Crameri Maletg 17 / 57 Legenda: Adrian cun il figl Nino ed il buc-chavriel da sis sajettà il segund di da chatscha sin il territori da Mustér. Michaela Huonder Maletg 18 / 57 Legenda: Bellezza chatscha da chamutschs en il territori da Mustér, Adrian Huonder ha sajettà la chaura-chamutsch. Robin Flury Maletg 19 / 57 Legenda: Buc-chavriel en la Val Roseg da Michael Merker. Michael Merker Maletg 20 / 57 Legenda: Manuel Eicher cun sia mugia ch'el ha sajettà ils 6-9 sur Duvin. Sper el Marco Blumenthal cun ses buc-chamutsch. Manuel Eicher Maletg 21 / 57 Legenda: Ils 8-9 ha Manuel Eicher gì fortuna da sajettar la chaura-chamutsch. Sper el ses camarat Remo Caduff cun sia chaura- e ses buc-chamutsch. Manuel Eicher Maletg 22 / 57 Legenda: Impressiun da la chatscha. Manuel Eicher Maletg 23 / 57 Legenda: Buc da chavriel sajettà sin il territori d'Ardez. Mauro Fedi Maletg 24 / 57 Legenda: David Pfister cun sia vatga-tschierv e la vulp. Mengia Cathomas Maletg 25 / 57 Legenda: Lucian Berther cun ses collegas da chatscha. Tobias Berther, Adrian Huonder, Robin Flury, Mirco Decurtins. Severin Lutz manca sin la foti. Robin Flury Maletg 26 / 57 Legenda: Lucian Berther cun ses taur da curuna ch'el ha sajettà ils 7-9. Robin Flury Maletg 27 / 57 Legenda: La vulp ha gist fatg marenda. Peder Sem Maletg 28 / 57 Legenda: Bellezza taur da 10 sajettà sisum la Surselva dad Adrian Huonder, Robin, Severin. Michaela Huonder Maletg 29 / 57 Legenda: Il bun pastur ha fatg glisch per nus. Andrea Conrad Maletg 30 / 57 Legenda: Levada dal sulegl. Michelle Nef Maletg 31 / 57 Legenda: Mario Hässig cun ses dus taurs da tschierv. Janina Hässig Maletg 32 / 57 Legenda: Leon cun il taur da ses padrin Mario d'Ardez. Janina Hässig Maletg 33 / 57 Legenda: Arina Carpanetti ha sajettà in buc-chamutsch da 10 onns ed in pais da 31 kilograms. Ina vista da bellezza sin il Piz Tschütta. Joannes Josty Maletg 34 / 57 Legenda: Cla Duri Godly ha pudì schluppettar ils 7-9 ensemen cun il bab in buc da chavriel. Flavia Godly Maletg 35 / 57 Legenda: Chavriel da sis, sajettà sin il territori da Duvin da Gion Casaulta. Gion Casaulta. Maletg 36 / 57 Legenda: Gion Casaulta da Castrisch cun ses figl Robin. Gion Casaulta Maletg 37 / 57 Legenda: L'emprim di da chatscha e l'emprima giada a chatscha cun il chaun da tschertga. Clo Duri Engel Maletg 38 / 57 Legenda: Betg sajettar po er esser cuntentaivel. Adriano Dosch Maletg 39 / 57 Legenda: Ina damaun d'aur a chatscha da chamutschs en Val Surses. Adriano Dosch Maletg 40 / 57 Legenda: Mario Riatsch cun ses buc-chamutsch da la Fuschna. Mario Riatsch Maletg 41 / 57 Legenda: Jannic Alig cun ses buc-chavriel. Alfred Caminada Maletg 42 / 57 Legenda: Belleza di da chatscha cun survista sin il glatscher da Medel. Pius Huonder Maletg 43 / 57 Legenda: Samuel Peng cun ina muntanella sin il territori da Val. Jennifer Patt Maletg 44 / 57 Legenda: Ina damaun da chatscha da chamutschs cun vista sin il Ortler. Valentino Zen Maletg 45 / 57 Legenda: Carlo Gautschi cun buc chamutsch da 30kg ch'el ha sajettà ils 8 da settember. Carlo Gautschi Maletg 46 / 57 Legenda: Pleda per sasez. Dea Defuns Maletg 47 / 57 Legenda: Chaura da chavriel, sajettada ils 9 da settember sin il territori da Tschlin. Marchet Notegen Maletg 48 / 57 Legenda: Buc da chavriel, sajettà ils 2 da settember sin il territori da Tschlin. Marchet Notegen Maletg 49 / 57 Legenda: Colin Wallnöfer ha pudì schluppettar quest bel tschierv da diesch. Colin Wallnöfer Maletg 50 / 57 Legenda: Sarah Cadotsch cun ses tschierv da diesch da l'emprima saira. Sarah Cadotsch Maletg 51 / 57 Legenda: Vista sin il Lai da Murmarera. Sarah Cadotsch Maletg 52 / 57 Legenda: Ina stail'alva davant il Piz Platta. Sarah Cadotsch Maletg 53 / 57 Legenda: Il Piz Ela cun la rusna d'Ela. Sarah Cadotsch Maletg 54 / 57 Legenda: Il losch bab Martin cun Leo e Luis da Zignau. Anita Cagienard Maletg 55 / 57 Legenda: Randolf Bonolini ed Adrian Cadalbert cun in tschierv sajettà si Riein. Randolf Bonolini Maletg 56 / 57 Legenda: Impressiuns dad ina saira da chatscha. Silvio Riedi Maletg 57 / 57 Legenda: Rinaldo Cadotsch (dretg) ha sajettà l'emprima damaun in tschierv lantschet. Ses frar Damian (sanester) cun in tschierv da diesch. Sarah Cadotsch

Co trametter fotos Avrir la box Serrar la box Vus pudais trametter vossas fotografias via Whatsapp sin il numer 079 200 70 07 ubain per mail sin multimedia@rtr.ch. Il team online emprova dad adina puspè publitgar Vossas fotos. Vus pudais gidar nus cun inditgar tgi/tge ch'è da vesair sin il maletg e tgi che ha fatg la foto. Grazia fitg!

Ils premis

Tut tgi ch'è sa participà a la concurrenza ha la schanza da gudagnar in bel premi d'ina fatschenta da sport ed urden da chatscha:

bon da 500 francs bon da 300 francs bon da 200 francs

Buna fortuna!