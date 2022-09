Las fotografias

Preda, atmosfera, cumpagnia, natira ed anc bler dapli. Vossas impressiuns da la chatscha pudais Vus trametter via mail u via Whatsapp. A la fin da la chatscha fa ina giuria ina selecziun da las tschintg pli bellas fotografias. Quellas van lura en in voting online

Co trametter fotos Avrir la box Serrar la box Vus pudais trametter vossas fotografias via Whatsapp sin il numer 079 200 70 07 ubain per mail sin multimedia@rtr.ch. Il team online emprova dad adina puspè publitgar Vossas fotos. Vus pudais gidar nus cun inditgar tgi/tge ch'è da vesair sin il maletg e tgi che ha fatg la foto. Grazia fitg!

Ils premis

Tut tgi ch'è sa participà a la concurrenza ha la schanza da gudagnar in bel premi d'ina fatschenta da sport ed urden da chatscha:

bon da 500 francs bon da 300 francs bon da 200 francs

Buna fortuna!