Il «concert sin giavisch», spezialmain per chatschaders e chatschadras, collegas e confamigliars tutga er quest onn tar il program da RTR durant la chatscha. Ils salids ed ils giavischs da musica da chatschaders per chatschaders procuran per buna luna a chasa ed en chamona. Ils «Salids da chatscha» vegnan enritgids mintga saira cun istorgias ed anecdotas da chatschadras e chatschaders.

Datas d'emissiun

Ils «Salids da chatscha» vegnan mintgamai emess la saira tranter las 21:00 e las 22:00

dals 3 fin ils 11 da settember

e dals 19 fin e cun ils 30 da settember

Telefonar direct en il studio pudais Vus cun il numer 0800 20 25 30.