Il chantun Tessin aveva avant curt surpiglià ina clausula per cas da direzza or dal dretg da taglia grischun. Il Tribunal federal ha uss però decis che questa clausula n’è betg confurma a la constituziun. En consequenza adattescha er il chantun Grischun sia lescha, scriva la regenza.

Clausula per cas da direzza

La clausula da cas da direzza pertutga la valur da l'atgna locaziun ch'è suttamessa a la taglia sin las entradas. Tgi che posseda ina chasa ed abitescha sez en quella sto pajar taglia sin la valur da l’atgna locaziun. Tar cas nua che quella taglia è però fitg auta – las entradas dal proprietari però betg, po quai chaschunar difficultads finanzialas. Vul dir: las persunas pertutgadas stuessan pajar dapli taglia che quai ch’ellas vegnan da supportar. Quai pertutgia savens pensiunaris.

Consequenzas sin basa dal cas dal Tessin

La regenza grischuna aveva per quest motiv stgaffì avant 15 onns ina clausula per cas da direzza per sustegnair las persunas pertutgadas. Il chantun Tessin aveva suprendì questa clausula, il Tribunal federal ha però constatà che quella n'è betg confurma a la constituziun. Suenter questa decisiun ha la regenza decis d'adattar la clausula cun ina resalva. Tenor quella sto la valur da l'atgna locaziun adina importar almain 60% da la valur da locaziun dal martgà. Las midadas van en vigur a partir dal 2024.

Quantas persunas profitan

Fin uss hajan radund 1'700 persunas profità da la clausla per cas da direzza, di Toni Hess, schef partiziun da dretg da l'administraziun da taglia chantunala. Var 800 persunas da questa gruppa na sajan betg pertutgadas da las midadas a partir dal 2024. Per radund 900 persunas sa midia la situaziun. Ellas profitian bain adina anc da la clausla da direzza, ma damain che fin uss.

Tge munta quai per il quint da taglia? Las persunas pertutgadas hajan pajà tranter intgins francs fin 3'000 francs pli pauc taglia, di Toni Hess. Las 900 persunas che sajan pertutgadas da la midada, stoppian en l'avegnir pajar dapli taglia che fin uss.

Singulas persunas avessen senza la clausla da direzza stuì vender lur chasa.

Quai na valia dentant segir betg per tuttas persunas che hajan profità da la clausula da direzza.