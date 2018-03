Grischun - Clav da violina d'aur 2018 per Arno Jehli

Il accordeonist da la chapella Oberalp vegn onurà per si'ovra da vita. «Gia dapi 50 onns è Arno Jehli in garant per la musica populara Grischuna» argumentescha il comité dal premi en sia communicaziun.