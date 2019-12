Legenda: SRF

En il Sportpanorama da televisiun SRF la dumengia saira han scenas ed expressiuns sexisticas dal nov sponsur dal HCD Peter Buser provocà. En ina scena numna el ina dunna giuvna sia subdita e la dunna sa metta giun plaun. Confruntà cun quels maletgs di il president dal club da hockey da Tavau Gaudenz Domenig ch'il club haja ina cunvegna cun la fundaziun da Buser e betg cun el persunal.

Buser - in provocatur

«Peter Buser è in che ama la provocaziun» di Elias Meier, il president dal TV Grenchen. «Buser è dentant er in sponsur fidà» - ils daners da sponsoring per il nov stadion d'atletica leva sajan vegnids pajads la stad passada e Meier è persvas ch'il HCD profitescha la fin finala dal engaschament da plirs milliuns ils proxim otg onns.

Dentant vegn en las raits socialas discurrì d'ina discriminaziun da la dunna e che Buser na sa fetschia betg cun il HCD. Auters vesan en l'acziun ina inscenaziun ironica.

