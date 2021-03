Malgrà avair pajà in bigliet per il parcadi, tuttina in chasti? Quai vali da resguardar tar parcar digital.

Co evitar in chasti tar las uras da parcar digitalas

Dapi in onn datti dapli e dapli uras da parcar digitalas. Enstagl da pajar cun munaida e nudar il numer dal parcadi, ston ins tar quellas pajar via telefonin e nudar il numer da l’auto. Co sai dentant capitar ch’ins survegn tuttina in chasti?

Emblidà la scursanida dal chantun

Ina raschuna daco ch’ì po dar in chasti è: Ins ha be nudà las cifras dal numer da l’auto senza la scursanida dal chantun, sco per exempel GR. Sch’ins dat be en las cifras lura na vala il bigliet betg ed ì po dar in chasti, schegea ch’ins ha pajà il parcadi.

E quai n’è betg ina raritad. Da 50 persunas survegnia ina persuna in chasti pervia da quai, di Reto Schläpfer da la firma Digitalparking che furnescha las uras da parcar, envers SRF.

Polizia culanta

Teoreticamain savess la polizia esser culanta sch’insatgi ha fatg in sbagl da tippar u emblidà ils bustabs dal chantun, pertge sin l’apparat da la policista u il policist vegn mussà sch’ì ha sin quai parcadi in auto cun in sumegliant numer ch'ha pajà.

Sche la policista serra la finala dentant in egl dependa fitg da regiun tar regiun. Perquai èsi fitg impurtant da controllar dubel sch’ins ha tippà tut las cifras correct e n'ha betg emblidà la scursanida dal chantun per evitar in chasti.