Durant la crisa da corona han blers prendì peda per chaussas ch'ins stauscha normalmain enavos, sco per exempel da far urden en chombra u tschaler. E bain inqual ha forsa chattà in chaussa ch’ins na dovra sez betg pli, che forsa però auters pudessan duvrar. Per vender la rauba plazzeschan ins ina aucziun sin las paginas da «second hand» sco per exempel «Ebay» u «Ricardo». Sch’i va dentant per daners, lura n’èn ils cugliunaders betg lunsch davent. Perquai inqual tip:

Restar sin las paginas d’internet uffizialas per far fatschenta e duvrar lur funcziuns da «chat». Quellas vegnan survegiladas da l'interpresa ed intervegnan en cas da cugliunaria. Tgi che mida numnadamain suenter in’aucziun gartegiada sin e-mail privat na survegn nagina protecziun giuridica da l’interpresa d’aucziuns pli.

Sche las persunas che fan lura la fatschenta na stattan betg lunsch davent in da l’auter, lura fai senn da sa scuntrar per la vendita. Uschia vesa il cumprader il product ed il vendider survegn directamain ses daners.

Far il transferiment via bancas ch’èn spezialisadas sin il commerzi d’internet sco per exempel «Paypal». Tar il transferiment datti era ina protecziun giuridica che po vegnir consultada en cas da problems. Tgi che transferescha d’ina banca directamain sin il conto da banca dal vendider, sto sa fidar sin sia sinceradad.