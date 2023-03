La vegliadetgna recumandada per midar da la media d'uffants tar in medi da chasa è tar 16-18 onns – cun excepziuns.

Far lieu per pazientas e pazients giuvens

Ina tuss, prender sang u la controlla – il medi da chasa è stà pli baud l’emprim post da cussegliaziun per giuven e vegl. Ozendi vegna savens fatg ina differenza. Fin 16 u 18 onns sa laschan ins tractar da pediatra u pediater e suenter surpiglia il medi da chasa. Ils corps e sindroms sajan simplamain differents, di la media d’uffants e giuvenils Angela Chapatte da la pratica Bogn Engiadina Scuol.

Sper la fasa da svilup tar uffants e giuvenils han pazientas giuvnas era savens ina pli gronda difficultad d’exprimer lur basegns

Da principi saja la vegliadetgna maximala per la pediatria tar 16 onns. Tar excepziuns medicinalas u tar ina mancanza da persunal en las praticas da medi da chasa fetschian ins dentant era excepziuns. Quai conferma era Walter Dorn da la pratica Tivoli a Cuira. Ins emprova da principi adina dapli da tractar era pazientas e pazients fin a 18 onns, quels sajan numnadamain mintgatant pers tranter ils dus sistems. En cas singuls possian ils pazients era esser sur 20 onns.

Sch’in pazient è sur 20 onns ed ha in basegn medicinal tractain nus quai natiralmain era.

Ina situaziun sumeglianta

Retschertgas mussan ina situaziun sumeglianta en las praticas grischunas. La pratica pedriatica da l’Ospital Engiadin’Ota discurra d’ina vegliadetgna da transiziun da 16 onns – cun excepziuns. Tar la pratica La Porta a Glion e Feldstrasse a Tusaun vegn sin dumonda menziunà la vegliadetgna da 18 onns. Relaschads na vegnan pazientas tar nagina pratica, ins fa dentant attent sin la pussibilità da midar tar in medi per creschids. Da quella fetschian ils blers giuvenils era niz or dad atgna motivaziun, era sche la cassa da malsauns na prescriva betg la vegliadetgna per la transiziun. Tenor Walter Dorn saja impurtant per las praticas ch’ins possia tractar pops ed uffants giuvens e quai na saja betg simpel cun la mancanza da persunal en il provediment da basa.