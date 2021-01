cuntegn

Co e cum - Tips per cumenzar cun passlung

Gia dapi intgins onns è il passlung trendy. La pandemia procura per in schlantsch supplementar. Naginas massadas da glieud, ins na sto betg star en retscha, nagins rowdies en la loipa. Ma tge dovri per in bun start en la loipa, sco principiant u principianta da passlung?