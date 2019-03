In dals autos cun donn total ch'è stà involvì en la collisiun.

In um da 91 onns era da viadi da Landquart en direcziun da Tavau. En il tunnel da Saas è quel collidà curt suenter las 17:00 cun ses auto en l'ur dal trottuar dretg. Pervi da quella collisiun è l'auto vegnì sin il vial sanester, nua ch'el ha strivlà l'auto d'in um da 29 onns. Silsuenter è l'auto da l'um da 91 onns collidà cun in terz auto. L'auto da l'automobilist da 29 onns è suenter ch'el è vegnì strivlà da l'emprim auto rotà enturn l'atgna axa e lura collidà cun in quart auto.

L'automobilist da 29 onns e sia cunautista èn vegnids transportads cun levas fin mez-grevas blessuras en l'ospital da Schiers. Trais ulteriuras persunas èn vegnidas transportadas per ina controlla medemamain a l'ospital da Schiers. Tut ils quatter autos involvids en l'accident èn vegnids donnegiads totalmain. Il traffic ha stuì vegnir svià per passa trais uras.

