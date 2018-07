In camiun cisterna, ch’era en viadi vers Cuira, è siglì en ad in auto che vegniva encunter. Silsuenter è el vegnì giu da via e crudà d'ina stgarpa giuadora. Omadus manischunzs èn vegnids blessads ed han stuì vegnir deliberads or da lur vehichels. Els èn vegnids transportads a l’ospital chantunal a Cuira. L'autostrada è stada serrada e consequentamain hai era dà impediments da traffic sin la via principala en la Tumleastga.

