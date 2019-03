La gievgia saira vers las 19:00 hai dà in accident sin l'autostrada A13 bun 1 kilometer avant la sortida da Maiavilla. In automobilist da 27 onns è siglì cun ses auto en l'auto d'in manischunz da 72 onns. L'auto dal senior è la finala cupitgà sin il chau e stà airi amez l'autostrada. L'automobilist giuven ha empruvà da deliberar quel da 72 onns or da ses auto. Sinaquai è in terz auto siglì en a l'auto ch'era a mesa via, senza che l'um giuven è vegnì tschiffà.

Il manischunz da l'auto cupitgà è vegnì blessà mez-grev, ils ulteriurs dus lev. Tut ils trais vehichels èn vegnids donnegiads dal tut. Fin curt avant mesanotg ha la polizia svià il traffic sur la via principala.

La Polizia chantunala investighescha davart las circumstanzas da l'accident e supplitgescha persunas ch'han fatg observaziuns en connex cun l'accident da s'annunziar sin il numer da telefon 081 257 72 50.

