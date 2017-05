Comité independent cunter nova lescha d'energia

Las emnas passadas è vegnì fundà en il Grischun in comité independent cunter la nova lescha d'energia. Quel stat sut il co-presidi da deputà Heinz Dudli da la PBD e cusseglier naziunal Heinz Brand da la PPS.

Il comité renviescha la nova lescha cunzunt perquai ch'ella portia memia grondas grevezzas finanzialas per privats ed interpresas. Per il Grischun haja ella plinavant per consequenza che las cundiziuns da basa per l'economia vegnian mendras.

Intgins motivs:

Cun la nova strategia d’energia vegnia l’energia dal sulegl e dal vent promovida massivamain. Quai concurrenzeschia la producziun da l’energia d’aua e quai fiss negativ per il Grischun.

La nova strategia d'energia mainia ad in augment dal pretsch da carburant da tut gener. Ultra da quai duain autos da 4x4 vegnir dischavantagiads. In grond dischavantatg per vischnancas en territoris da muntogna nua ch'ins è dependent d'in agen auto.

La nova lescha d'energia portia in scumond da stgaudament d'ieli davent da l'onn 2029.

Cun la lescha vegnia l'energia da vent sustegnida anc pli fitg ed uschia dessi dapli parcs da vent che sfigurian la natira en Grischun, da la quala il turissem è dependenta.

Plinavant vegnian interpresas strapatschadas anc pli fitg perquai ch'ellas stoppian puspè pajar dapli per ieli ed energia. Uschia hajan las interpresas anc dapli fadia da surviver schebain ch'ellas stettian gia sin chommas falombras.

Il comité è pervi da quels motivs principals persvadì che la nova lescha d'energia ha consequenzas negativas per il Grischun.

