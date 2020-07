Via da Stussavgia vegn sanada

La via da Stussavgia tranter Aspen e Stussavgia Neukirch po vegnir renovada. La regenza grischuna ha dà glisch verda al project. Il traject da 1,3 kilometers lunghezza na correspundia betg pli a las pretensiuns d’ozendi, uschia ha la cuvrida per exempel donns e sfessas. Tranter auter duai la via però er vegnir schlargiada sin ina ladezza da 4,2 meters. Ils custs totals dal project muntan a bunamain 16 milliuns francs.