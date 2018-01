Concept per pomover cultura grischuna

La regenza grischuna vul elavurar in concept per promover la cultura grischuna. En dus onns duai il concept vegnir preschentà al Cussegl grond, uschia la regenza.

La regenza ha incumbensà il departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient (DECA) d'elavurar in concept per promover la cultura grischuna.

Per l'elavuraziun dal concept han ins incumbensà ina gruppa da project. Cusseglier guvernativ Martin Jäger surpiglia il timun en la gruppa da project. Er la manadra da l'Uffizi da cultura Barbara Gabrielli fa part da la gruppa. Plinavant sa cumpona la gruppa d'ina accumpagnadra dal project externa sco er da mintgamai dus represchentants da la cumissiun da cultura e d'organisaziuns chantunalas da cultura. Ina segunda gruppa cun represchentants tut las instituziuns ed organisaziuns culturalas relevantas.duai accumpagnar la gruppa da project.

Fin la fin da l'onn 2019 duai il concept vegnir deliberà da la regenza per mauns dal cussegl grond.

Nov project, vegl giavisch

Dapi onns vegn gia crititgà ch'in tal concept per promover la cultura mancia en grischun. Ils 15 da favrer 2017 han ins lura perscrit l'elavuraziun d'in concept per promover la cultura en la lescha davart la promoziun da cultura. Mintga quatter onns duai il Cussegl grond elavurar in tal concept.

