Uschia haja dà l'onn passà gronds augments da pretschs d'energia. Il resultat operativ da 82 milliuns francs l'onn passà, in plus da 6% haja profità da facturs spezials. La prestaziun totala da la gruppa Repower è cun 3,3 milliardas francs per 89% pli aut ch'il onn avant. Il motiv per il grond augment sajan ils pli auts pretschs per forza electrica e gas, sco er ils pretschs pli auts per products d'energia. Ils tschains d'aua che la Repower ha pajà il 2021 sajan tar var 17,5 milliuns francs per il chantun e las vischnancas.

Il 2021 haja la Repower investì dubel uschè bler sco l'onn avant – numnadamain 104 milliuns francs, 25,4 milliuns da quels en Svizra. Las investiziuns pertutgan surtut indriz per producir forza electrica ed infrastructura da la rait. Ulteriuras investiziuns hai dà en la renovaziun da l'ovra Robbia ed en indrizs solars en l'Italia.

Intginas cifras ord il rapport da gestiun Avrir la box Serrar la box 47 milliuns francs gudogn total



17,5 milliuns francs tschains d’aua e concessiun

4,50 francs dividenda per aczia

2’923 uras gigawat producziun da forza electrica (da quellas 45% cun forza idraulica e 39% cun termica)

607 collavuraturas e collavuraturs (410 da quellas en Svizra).

12 minutas ha mintga quart client stuì star senza forza electrica durant l’onn



Legenda: La producziun totala da forza electrica da la Repower è sin il medem nivel sco l'onn avant. Keystone

Producì levet pli pauc forza idraulica

La producziun totala da forza electrica da la Repower saja cun 2'932 uras gigawatt sin il medem nivel sco l'onn avant. La producziun idraulica è stada, cun 435 uras gigawatt, var 2% sut la media da plirs onns. Chaschunà quai haja tranter auter la pauca plievgia en il Puschlav ed en il Partenz.

Il sguard sin il proxim onn da fatschenta saja dentant fitg difficil. Las consequenzas da la guerra en l'Ucraina sin l'economia d'energia sajan difficilas da valitar. Per l'onn proxim quintian ins dentant cun entradas pli autas grazia als pretschs d'energia pli auts. La Repower quinta dentant gia a media vista ch'ils pretschs per electricitad sa sbassian puspè.