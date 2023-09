RTR ha tschertgà cun Voss agid las pli bellas impressiuns dal quartier da Clois a Lai. Or da tuttas fotografias inoltradas ha ina giuria da RTR fatg ina preselecziun per la votar online. Suenter quella vesa il resultat or sco suonda:

La pli bella fotografia dals quartiers da Lai Qua sut pudais dar Vossa vusch. E quai enfin venderdi, ils 22-09-2023 a las 12:00. Fotografia da Jolanda Rischatsch Fotografia da Jolanda Rischatsch % Fotografia dad Ursina Kurath Fotografia dad Ursina Kurath % Fotografia dad Angelica Rischatsch Schnorr Fotografia dad Angelica Rischatsch Schnorr % Fotografia da Marcella Rischatsch-Cantieni Fotografia da Marcella Rischatsch-Cantieni % Fotografia da Ginard Rischatsch Fotografia da Ginard Rischatsch % Fotografia dad Ivan Kurath Fotografia dad Ivan Kurath % Fotografia dad Othmar Kurath Fotografia dad Othmar Kurath % Fotografia da Luzi Parpan Fotografia da Luzi Parpan % Votar Votar Grazia fitg per Vossa participaziun. Ils resultats èn arrundads e na ston uschia betg exnum vegnir sin 100%.

Dretgs da fotos Avrir la box Serrar la box Cun trametter fotografias ad RTR essas Vus d’accord che las datas da persunas vegnan duvradas en connex cun la seria da RTR «Quartiers – las perlas a l'ur». Dapli infurmaziuns chattais Vus sut https://www.rtr.ch/dretgs. Vinavant dais Vus uschia Voss consentiment che las fotografias pon vegnir publitgadas sin rtr.ch e ses chanals socials. RTR resalva il dretg da betg publitgar fotografias sch'ellas na represchentan betg il quartier u na laschan betg tiers ina identificaziun cun quel.

Ils premis

bon da 150 francs bon da 100 francs bon da 50 francs

Ils bons èn valaivels per ina fatschenta u ustaria a Lai.

Tut las fotografias inoltradas