Per far festa u per emblidar ils quitads – baiver alcohol tutga tar noss mintgadi. Tenor il schefmedi da la psichiatria speziala Rahul Gupta vivian mo 18% da la populaziun svizra a maniera abstinenta. En il chantun Grischun è il consum d'alcohol restà constant ils davos onns tenor l'Uffizi dal servetsch social chantunal. I na dettia era naginas regiuns che sajan spezialmain pertutgadas.

Rahul Gupta na crai betg ch'i dettia en il Grischun grondas differenzas en cumparegliaziun cun auters chantuns. I saja però uschia che la glieud che lavura en la gastronomia è spezialmain pertutgada en congual cun autras gruppas professiunalas. Cunquai che la gastronomia è ina sparta impurtanta en il Grischun, pudessian ins concluder ch'i dettia uschia qua dapli persunas ch'èn pertutgadas pervia da lur professiun.

Cifras e fatgs Avrir la box Serrar la box Persunas fitg dependentas d'alcohol en Svizra: 250'000 fin 300'000 Persunas fitg dependentas d'alcohol en il Grischun: 7'000 Persunas che consumeschan mintga di alcohol: 10 fin 11% da la populaziun Persunas che baivan regularmain uschè bler alcohol ch'il consum maina ad ina sborgna: 15% da la populaziun Quant alcohol che mintgin e mintgina ha bavì en media l'onn 2019: 7,9 liters Funtauna: Rahul Gupta ed organisaziun «Dependenza Svizra».

«L'alcohol n'è betg discriminant»

Rahul Gupta accentuescha che l'entira societad saja pertutgada da problems d'alcohol. Tuttina dettia tschertas tendenzas. En general saja uschia ch'umens consumeschian pli savens che dunnas.



Manuela Perrinjaquet raquinta che glieud da l'entir chantun vegnia tar ella per agid, cunzunt persunas tranter 28 e 50 onns e mintgatant era glieud pli veglia da circa 75 onns. Giuvenils e giuvenilas s'annunzian pli darar.

Persunas cun in risico mesaun fin aut da consum d'alcohol cronic Avrir la box Serrar la box Ristg da sanandad mesaun fin aut: davent d'in consum da 20g (=dus magiels da standard) per di tar dunnas e davent d'in consum da 40g (=4 magiels da standard) per di tar umens 15-34 onns: 3.1%

35-49 onns: 2.9%

50-64 onns: 4.1%

65+ onns: 5.7% (Cifras dal 2017) Funtauna: rapport da sanadad dal chantun Grischun da l'observatori da sanadad svizzer «OBSAN».



1'600 cas mortals per onn pervia da l'alcohol

Sch’ins discurra da substanzas privlusas, pensan ils paucs e las paucas vid l'alcohol. Tuttina morian mintga onn radund 1'600 persunas tranter 15 e 74 onns vid las consequenzas dal consum d'alcohol, scriva l'Uffizi federal da sanadad. Rahul Gupta menziunescha ch'il giudicament d'ina substanza differenziescha da cultura a cultura. Nossa societad bagatelliseschia savens l'alcohol ed emblidia ses privels.

Prevenziun

Per prevegnir in maldiever d'alcohol saja impurtant d'adina puspè reflectar l'agen consum, declera Rahul Gupta. En general dettia duas differentas spartas da prevenziun. D'ina vart saja quai la prevenziun structurala che sa fatschenta tranter auter cun ils reglaments pertutgant la vendita e la reclama. La segunda sparta da la prevenziun tracta il cumportament da mintga singul.

Manuela Perrinjaquet di ch'ella observia ch'i dat dapli purschidas da prevenziun per giuvenils e giuvenilas. Ella giavischass ch'i dettia era dapli offertas per glieud creschida.

En general din Rahul Gupta e Manuela Perrinjaquet ch'igl è impurtant da reflectar l'agen cumportament.

Legenda: Manuela Perrinjaquet, psicologa sociala RTR, Laura Schütz

Il cunfin tranter in consum normal ed ina dependenza è là, nua ch'ins cumenza a daventar gnervus u gnervusa durant il mintgadi, per exempel sch'ins na chatta nagina biera en la frestgera.

Per avair ina tscherta mesira pertutgant in consum raschunaivel inditgescha Rahul Gupta intginas cifras. In um creschì na duaja betg consumar dapli che dus magiels da standard per di, ina dunna creschida betg dapli che in. Plinavant duajan tuts e tuttas desister almain dus dis l'emna cumplettamain d'alcohol. In magiel da standard èn 1 deciliters vin, 3 deciliters gervosa u in vinars.

«Dumandar per agid è fitg impurtant»

Quant savens bavis Vus? Savais Vus controllar il consum? Datti problems en famiglia, al plaz da lavur u durant ir cun auto en connex cun baiver alcohol? Quai èn dumondas ch’ins po tenor Rahul Gupta sa tschentar per evaluar sch'ins è dependent u dependenta d’alcohol.

Sch'ins constatescha ina dependenza èsi fitg impurtant da dumandar per agid. I dat fitg bleras purschidas d'agid, tranter auter cussegliaziuns da l'uffizi da servetsch social chantunal u gruppas d'agid a sasez sco ils alcoholichers anonims e las alcoholicras anonimas. Manuela Perrinjaquet da la Crusch blaua porscha per exempel gruppas d'agid extra per dunnas. Ella manegia che dunnas vegnian crititgadas pli svelt ch'umens en connex cun alcoholissem en nossa societad.

Legenda: Rahul Gupta, schefmedi psichatria speziala. RTR, Laura Schütz

Il servetsch psichiatric da Cuira porscha surtut terapia ambulanta u staziunara.

Ina terapia staziunara cumenza cun ina fasa da dischintoxicaziun che cuzza circa in'emna. L'alcohol vegn remplazzà cun medicaments per deliberar il corp da la substanza nuschaivla. Sinaquai suonda ina fasa da stabilisaziun. Lura datti ina terapia da dudesch emnas che suonda in urari sever.

Nossa terapia sa basa sin il patratg ch'il consum d'alcohol è in cumportament emprendì. Tut quai ch'ins ha emprendì pon ins era puspè midar.

Sch'ins bada ch'ina confamigliara u in ami ha problems d'alcohol duain ins l'emprim discurrer cun la persuna pertutgada, manegia Rahul Gupta. Manuela Perrinjaquet accentuescha ch'ins duaja descriver l'atgna perspectiva senza far reproschas. L'organisaziun «Dependenza Svizra» cusseglia da discurrer cun la persuna en in stadi gigin e da dir avertamain tge ch'inquietescha ins. Sch'ins na vegn betg a frida cun la situaziun duain ins ir per agid extern. Sche la persuna pertutgada na vul betg sa laschar gidar, pon ins uschia almain levgiar a sasez il mintgadi, declera Manuela Perrinjaquet.