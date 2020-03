Ils letgs fissan atgnamain pronts be ils turists mancan. La glieud na pensa il mument betg vid far vacanzas. Blers ustiers e possessurs dad hotels pateschan sut las consequenzas dal coronavirus.

Coronastorno – Betg per tuts tuttina mal

L’expert per turissem e hotellaria, Ernst Wyrsch, declera che las consequenzas vegnian spert ed ch’ellas sajan fatalas. Ussa ston ins far patratgs, co ch'ins po terminar la stagiun senz'avair memia gronds donns. I dettia dentant era tscherts hotels che possian profitar. Surtut hotels ch’han blera clientella ord la Svizra, che fa viadis individuals, pon sperar ch’els hajan nagina perdita totala. Auter guardia ora tar hotels ch’han entiras gruppas da viadi. Quellas possian ir marcantamain enavos e chaschunar gronds donns.

Cifras cotschnas

La possessura Daniela Aerni da l'hotel Corvatsch a San Murezzan haja tras l’annullaziun dal maraton engiadinais pers ina gronda part dals turists. Vinavant dettia mintgadi annullaziuns da gruppas da viadi. Blers da ses letgs restian il mument vids. Uschia stoppia ella reagir cun dar liber als collavuraturs u cun cumprar en pli pauc victualias per l’hotel.

Tscherts sentan nagins effects

Ladina Jann che posseda l’hotel Rosatsch a Schlarigna senta pauc dal coronavirus. Las pernottaziuns restian sin in aut stan. I dettia cunzunt era novas reservaziuns. I haja forsa dà damain truscha en il vitg, dentant tiran las bunas cundiziuns da las pistas anc adina la glieud a Schlarigna.

Terminar la stagiun cun in egl blau

Ernst Wyrsch di, che las vacanzas da Pasca pudessan anc ina giada dar schlantsch, dentant be sch’il coronavirus è fin lura passà. Lura sajan cunzunt ils Svizzers averts da restar en Svizra e da betg ir sur ils cunfins per far vacanzas. Plinavant fa el la prognosa ch’ins possia equilibrar las sperditas chaschunadas tras il virus, cun ils mais december e schaner che vegnan registrads sco mais positivs.