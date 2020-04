La pretensiun da la PPS da schluccar las restricziuns per fatschentas ed ustarias suenter Pasca dat da discutar tranter ils parlamentaris grischuns.

Il virus saja fitg contagius. Mo en emprima lingia in privel per persunas pli veglias e talas che pateschan gia d'autras malsognas. Uschia la Partida populara svizra. Las mesiras da protecziun restrenschian dentant las libertads da l'entira populaziun e fetschian a l'economia gronds donns, di l'anteriur cusseglier federal da la PPS, Christoph Blocher.

Ils donns per interpresas, mabain era per lavurants e patruns e l’entira populaziun èn lunsch ora pli gronds che las consequenzas da l’epidemia.

La partida pretenda perquai ch'il Cussegl federal schluchia las mesiras suenter ils 19 d'avrigl. Fatschentas ed ustarias duain per exempel puspè pudair avrir, quai sut la cundiziun che las mesiras d’igiena e da distanza vegnan respectadas. Persunas pli veglias e malsauns cronics duain sa proteger e s'isolar per betg vegnir infectadas. Il Cussegl federal duai mirar che quai vegni era fatg.

Proteger la populaziun ha emprima prioritad

Irrità da quai agir da la pli gronda partida da la Svizra è il cusseglier naziunal socialdemocrat Jon Pult. Tuts sajan conscients che las mesiras han consequenzas per l'economia e tuts sperian da pudair normalisar la situaziun uschè spert sco pussaivel. Quai possia dentant schabegiar per lura cura che la vita da las persunas, era dils pli giuvens, na saja betg pli periclitada dal virus.

La vita da las persunas stat sur l’economia. Quai ès il moto general. Ch’il pps emprova ussa da s’inscenar cun in scenari ch’els dian ussa simplamain ina giada insatge senza fatgs scientifics e medicinals ès pauc credibel.

Pretensiun betg credibla

Era pauca chapientscha per l'acziun da la Partida populara svizra ha il cusseglier naziunal cristiandemocrat Martin Candinas. La situaziun per l'economia saja fatala, quai sappian tuts. El haja dentant la confidenza ch'il Cussegl federal fetschia tut per puspè normalisar la situaziun.

Da vegnir ussa cun talas pretensiuns è simplamain populissem. Ils medems che han vulì terminar la sessiun da primavaira dal Parlament federal pervia da l’atgna sanadad vegnan ussa e vulan schluccar tut e dian che nus avain nagin problem. Quai n’è per mai betg credibel.

Ussa gia far patratgs per pli tard

In zic auter vesa quai il cusseglier dals chantuns liberaldemocrat Martin Schmid. I saja impurtant da vinavant proteger la populaziun dal virus. Il medem mument haja il Cussegl federal dentant era l'obligaziun da far ponderaziuns co i saja pussaivel da puspè activar la vita economica en Svizra.

Jau spetg ch’ins fa era questa planisaziun eventuala e ch’ins saja lura era pront, cun dapli tests ed autras metodas ch’ins ha emprendì en auters pajais, ch’ina normalisaziun da la vita vegn puspè pussaivla.

Cura ch'il dretg mument per talas mesiras saja arrivà, quai na saja betg l'incumbensa dal Parlament federal ni dad ina partida da decider. Quella cumpetenza saja tar il Cussegl federal.