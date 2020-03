Davent d'immediat stoppian tut ils trens che circuleschan tranter la Svizra ed in’auter pajais vegnir dischinfectads suenter mintga viadi. Quest mesira pertutga era la Viafier retica sco la pledadra da medias da la RhB Yvonne Düser ha confermà envers RTR. Concret circuleschan ils trens da la Viafier retica a Tirano sur ils cunfins ora.

Proteger passagiers e persunal

Dapi l’erupziun dal coronavirus en Italia haja la Viafier retica in task-force che valitescha la situaziun e ch’è en contact cun las autoritads chantunalas e federalas. La pledadra da medias declera, ch’ins sa tegna vid las reglas da l’Uffizi per sanadad ed avisescha ils passagiers da resguardar vinavant las prescripziuns dal BAG. Entaifer l’interpresa hajan ins prendì la mesira da furnir in dischinfectant a mintga emploià che ha da far cun blers persunas estras.

Pli paucas reservaziuns

La Viafier retica haja sentì ch’i dettia pli paucs passagiers. Cifras cleras dettia dentant be sin la lingia dal Bernina, declera Yvonne Dünser. Là haja dà circa 10 giadas pli paucas reservaziun che normalmain. Las annullaziuns sajan vegnids da persunas individualas ni da gruppas turisticas. Las bleras renunzias sajan vegnidas da la Germania, l'Italia e da l’Asia.

RTR actualitad 17:00