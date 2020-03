En il chantun Grischun èn diversas occurrenzas vegnidas desditgas pervi dal coronavirus. Perquai datti bleras dumondas al chantun, cura ch’ina occurrenza privata sto insumma vegnir annullada. Il chantun porscha perquai in'adressa da mail per sclerir, sch'ina occurenza po avair lieu u betg.

L'Uffizi federal da sanadad ha scumandà l’emna passada tut las occurrenzas cun dapli che 1'000 visitaders. Per occurenzas pli pitschnas sto il chantun prender la decisiun, sche quella ha lieu u betg.

«Mail Hotline» dat scleriment

Il chantun ha installà ina purschida, nua che mintgina e mintgin po s’infurmar sche l’atgna occurrenza dastga vegnir realisada u betg, declera il schef da l'Uffizi da militar e protecziun civila, Martin Bühler. Cun in formular sin www.gr.ch/coronavirus, il link avra en ina nova fanestra possian ins inoltrar la dimensiun da l’occurrenza. In dals 12 umens da la protecziun civila dettia lura il consentiment u refuseschia la dumonda. Tut vegnia surveglià da persunas dal fatg dal chantun.

Email è pli effizient

Cun il formular saja pli simpel da sclerir, sch’ina occurrenza possia avair lieu u betg. Ins stoppia numnadamain tractar mintga occurrenza individualmain e per mail hajan ins uschia cleras cumprovas – quai che na fiss betg il cas, sch'ins faschess tut per telefon. Plinavant possian ins uschia sortir ils formulars tenor impurtanza, per pudair respunder dumondas urgentas cun prioritad.

RTR actualitad 12:00