Il Grischun sa prepara per pudair pussibilitar occurrenzas. Ensemen cun duas firmas privatas è vegnì sviluppà sut il num Covent in sistem digital cun tests svelts e cun ina controlla d'indentitad per evitar falsificaziuns da tests. Il sistem duai gia vegnir testads il matg e pussibilitar in pass d'entrada per occurenzas grondas.

Co funcziuna Covent?

Sco las duas interpresas Dräger Schweiz AG e skipp communications AG scrivan, funcziunescha il sistem digital suandantamain: mintga persuna po sa registrar online tar Covent cun la carta d'identitad e cun la carta da la cassa da malsauns. La persuna po lura far in test da corona en l'apoteca u tar l'occurrenza sezza. Il resultat dal test suonda en furma digitala entaifer ina mes'ura. Persunas certifitgadas controlleschan l'entir process e l'identitad da la persuna. Sche la persuna è sa registrada e confirmada resta il resultat dal test valaivel per 36 uras. Uschia po ina persuna ch'è sa registrada e ha in resultat negativ mussar ses resultat al lieu da l'occurrenza, da quel vegn fatg in scan e lez vegn verifitgà cun l'identitad.