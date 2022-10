02:00 video Il center da booster è avert Or da Telesguard dals 11.10.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas.

Quintà aveva il chantun cun circa 260 persunas l'emprim di – quai dumber era gia da mezdi surpassà cleramain. Daniel Camenisch, il responsabel dal chantun per la communicaziun pertutgant corona, ha confermà envers RTR che 510 persunas sajan vegnidas vaccinadas fin las quatter.

Il chantun Grischun ha prendì en funcziun il center da booster temporar, per promover las vaccinaziuns. Quel sa chatta en la halla da la citad da Cuira ed è avert da mardi fin sonda, mintgamai da las 10:00 fin las 18:00. Il center è per «walk-in» – pia senza preannunzia. Dapli infurmaziuns nua ch'il booster vegn vaccinà. Il center è avert fin ils tschintg da november.

Campagna naziunala

Per cumbatter la pandemia stattan a partir da glindesdi a disposiziun in'ulteriura vaccinaziun da rinfrestgament – pia in segund booster. Quella possia gidar a sbassar il dumber da cas grevs ed impedir ch'il sistem da sanadad vegnia a ses cunfins durant l'atun e l'enviern. Las novas vaccinaziuns duain succeder il pli baud quatter mais suenter il davos tractament u guariziun. Tut las vaccinaziuns che correspundan a las recumandaziuns èn gratuitas.

Actualmain creschan ils cas confermads da Covid-19 en Svizra. La cumpart da tests positivs creschia. Quai ha l'Uffizi federal da sanadad scrit en ina communicaziun. Quest svilup vegn er observà en las analisas da l'aua persa. La Confederaziun quinta che las infecziuns creschian vinavant il proxim temp.

Focus sin persunas periclitadas

L'Uffizi federal da sanadad recumonda la segunda vaccinaziun da rinfrestgament en emprima lingia a persunas periclitadas spezialmain ed al persunal da sanadad. Sco persunas periclitadas spezialmain valan per exempel persunas cun malsognas pre-existentas u dunnas en speranza. En segunda lingia vegn la vaccinaziun recumandada per persunas ch'han contact cun persunas periclitadas spezialmain.

Sco vaccin da booster vegn recumandà da duvrar ina virola da mRNA (Moderna e Pfizer/Biontech) ubain ina virola sin basa da proteins (Novavax). A l'entschatta da las vaccinaziuns stettia er a disposiziun avunda dosas d'ina varianta adattada da Moderna. Quella protegia er da la sut-varianta dad omicron BA.1.

En general vala dentant er ina recumandaziun per tut las persunas a partir da 16 onns. Ina dosa da rinfrestgament saja raschunaivla per sbassar il ristg d'ina infecziun e d'in andament grev. Tar persunas betg periclitadas spezialmain saja il ristg per in andament grev quest atun pli bass che durant l'entschatta da la pandemia.

Nova campagna d'infurmaziun

Cun la recumandaziun per in segund booster cumenza l'Uffizi federal da sanadad er cun ina nova campagna d'infurmaziuns. En il focus sajan surtut persunas periclitadas spezialmain.

Plinavant fa il BAG anc attent sin las mesiras simplas per evitar in'infecziun: lavar ils mauns, dar aria regularmain e purtar ina mascra.