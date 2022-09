Dapertut s'augmentan cas da criminalitad en l'internet exponenzialmain. La raschun: Igl è simpel e las ristgas per delinquents e delinquentas èn pitschnas. Beat Huonder da la Polizia chantunala dat in'invista en sia lavur e dat tips co sa proteger.

Actualmain datti adina dapli cugliunarias pertutgant investiziuns en criptomunaida sin plattafurmas dubiusas en il Grischun. Quai di Beat Huonder, il manader da la partiziun da «cyber crime» da la Polizia chantunala. I sa resultian savens donns fin 100'000 francs. In tal cas vegnia annunzià ina fin duas giadas l'emna a la partiziun da «cyber crime». Fin uss haja la partiziun tractà circa 400 cas da criminalitad da cyber quest onn.

Furmas da criminalitad en l'internet Avrir la box Serrar la box Cugliunarias sin martgads online

Cugliunarias d'amur

(far finta d'esser inamurà d'insatgi e lura pretender daners en in segund pass)

(far finta d'esser inamurà d'insatgi e lura pretender daners en in segund pass) Mobing da cyber

«Sextortion»

(metter insatgi sut squitsch cun fotos u videos sexuals da la persuna)

(metter insatgi sut squitsch cun fotos u videos sexuals da la persuna) «Money mules»

(dumandar persunas da metter a disposiziun lur contos da banca per transfers da daners digitals)

(dumandar persunas da metter a disposiziun lur contos da banca per transfers da daners digitals) «Phishing»

(enguladitsch da datas)

(enguladitsch da datas) «Hacking + Malware»

Tgi è pertutgà?

Pertutgada è glieud da tuttas vegliadetgnas, quai dependa in zic dal gener dals cas: Da «sextortion» èn plitost persunas giuvnas pertutgadas, da cugliunarias d'investiziuns en criptomunaida plitost glieud vers 50, 60 onns.

Persunas privatas vegnan plitost cugliunadas sin martgads online, firmas èn persuenter pli periclitadas da «hacking».

Tge fa la polizia?

Co che la polizia agescha dependa da cas tar cas. En in cas da «sextortion» per exempel infurmescha la polizia las paginas d'internet pertutgadas per laschar bloccar il material. Savens vegnan tals videos gist bloccads sez da las medias socialas. Tar in cas da cugliunaria en connex cun daners da cripto vegn segirà quai ch'è anc avant maun sin il post da polizia. Lura è la partiziun da «cyber crime» vidlonder: Laptop e handy vegnan intercurids cun programs spezials.

Plinavant vegn era collavurà cun auters chantuns: Las datas vegnan partidas per pudair eruir cas ch'èn colliads ed uschia definir ils delinquents resp. las delinquentas. Plinavant dettia ina collavuraziun cun ina societad privata che po infurmar bancas sin l'entir mund da bloccar contos, uschia che daners han per part era gia pudì vegnir restituids.

Sper agir en cas concrets fa la polizia era lavur da prevenziun: Quai cun diversas paginas d'infurmaziun, campagnas sin Facebook ed en las medias. Là vegn fatg attent a cas ch'èn il mument gist problematics. Tenor Beat Huonder sentian ins l'effect da quellas mesiras – però mo in curt mument. Suenter circa duas emnas saja tut puspè sco avant.

Co poss jau ma proteger?

Sch'ins ha in suspect envers ina persuna cun la quala ins ha contact en l'internet saja ina buna metoda da pretender in «facetime». Lura s'annunzian delinquents e delinquentas per part gnanc pli. Tgeninas infurmaziuns pon ins publitgar el internet? Beat Huonder ha in cler avis:

I vala: Mo publitgar quai en l'internet ch'ins scrivess er sin in placat a la staziun.

Tge far sch'jau davent victima?

Tgi che sa chatta davos acziuns criminalas è mintgamai grev da dir. Tuttina èn er delinquents e delinquentas betg cumplettamain anonims e relaschan fastizs. Ord quest motiv saja impurtant da betg stizzar datas sch'ins daventa victima d'in tal cas. Ins duess lura sa spruvar da restar ruassaivel, far in'annunzia e prender encunter agid extern.

Tips e trics Avrir la box Serrar la box Quai di il responsabel tecnologia tar RTR Gian Reto Derungs: adina esser sceptic

betg includer infurmaziuns persunalas en pleds-clav

actualisar regularmain ils sistems tecnologics, p.ex. dal telefonin

verifitgar furniturs sin martgads online – valitaziuns dad auters pon esser in agid