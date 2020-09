L’entschatta haja la Crusch Cotschna dal Grischun be gì tranter tschintg e diesch voluntaris. Uss, 10 onns pli tard, èn quai passa 100 sur l’entir chantun.

D’avair dapertut persunas che gidan als fugitivs da s’integrar saja fitg impurtant, di la manadra per l’integraziun da fugitivs en il mintgadi tar la Crusch Cotschna Grischun, Dorothee Pujol.

Indigens emprendan d’enconuscher fugitivs ed il cuntrari. E quai è l’integraziun.

Uschia porscha la Crusch Cotschna tranter auter dus programs d’integraziun. Il «peer to peer» ed il «in tar in».

Tar il «in tar in» accumpogna in indigen in fugitiv e sa gida ad el en il mintgadi. Saja quai en il tegnairchasa, en l'emprendissadi u en il temp liber.

Tar il «peer to peer» s’entaupan giuvens fugitivs e giuvens indigens tar ina saira da gieus u per far sport.

Contact cun persunas da la medema vegliadetgna

Dorothee Pujol è persvadida ch’igl è fitg impurtant ch’ils fugitivs hajan contact cun indigens da la medema vegliadetgna.

Nus essan da l'opiniun che giuvenils e giuvens creschids èn confruntads cun medemas dumondas e problems, n’emporta betg da tge naziunalitad.

Vinavant è Dorothee Pujol era segira ch’i na dat betg cunfins tar l’integraziun. I dettia adina puspè exempels da persunas che dumognan quai ch’els vulan sco per exempel daventar medi u surpigliar in’auta posiziun en ina firma.