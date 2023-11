Marion Pfaffen fa in teater da figuras per persunas creschidas

Marion Pfaffen, l'artista da Cuira, preschenta in teater da figuras extraordinari. La protagonista principala, Lisanne, banduna sia patria, l'Africa dal Sid, per suandar a sia amur, ses um Cuno, en l'Europa. Spert sto ella però confessar che la vita imaginada a la vart da Cuno ha da far pauc cun la realitad. Per Lisanne vegn cun mintga di pli cler ch'ella è simplamain «the wrong girl» – la fallada matta per Cuno. Uschia decida ella da prender en maun sezza ses destin. Ina dunna ferma cun messadi cler. «Lisanne decida ch'ella na vuless betg esser dependenta d'insatgi – ella chatta il cletg en sasezza», di Pfaffen davart sia creaziun.

Englais simpel

Il spezial: Il toc è per englais, englais simplifitgà, sco che Marion Pfaffen accentuescha. Quella decisiun aveva motivs multifars. In dals motivs è che la lingua pudess damai avrir portas naziunalas u er internaziunalas. Ultra da quai è il reschissur Neville Tranter sco er il musicist dal toc Shane Brady da lieunga englaisa. «A mai eri fitg impurtant, che Neville Tranter e Shane Brady chapeschan il schabegiar dal teater – uschia era la decisiun linguistica simpla», declera Pfaffen.

Legenda: Marion Pfaffen cun las figuras Cuno e Siebert. Legenda: Lisanne è «the wrong girl», prenda dentant sezza enta maun ses destin. Legenda: Il chaun Woodie.

Teater da figuras per creschidas e creschids

Ma betg mo la lingua dal teater sa distingua, er il stil. «The wrong girl» è damai l'emprim toc da Marion Pfaffen, ch'è vegnì stgaffì spezialmain per persunas creschidas. Cumpareglià cun ils tocs per uffants, ha il toc actual massa dapli umor nair sco era cinissem. Er il barat cun l'auditori sa distingua, ils uffants sa participeschan dapli a l'agir.