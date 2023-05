La dispita enturn l'areal Cadonau a Cuira scriva in ulteriur chapitel. Dapi onns cumbattan abitantas ed abitants cunter il project cun 125 novas abitaziuns che duain vegnir construidas sut la clinica Waldhaus.

Dispita dapi onns

Ils abitants e las abitantas sa dostan encunter la demoliziun da las chasas pitschnas existentas cun curtins vegls. Suenter la via tras pliras instanzas è il cas entant pendent tar la dretgira administrativa. Per avair dapli infurmaziuns pretenda quella ussa ina expertisa da la protecziun dals monuments. Per Peter Schnyder, l'advocat da las partidas che fan recurs, in success sco el ha ditg envers il Schurnal regiunal dad SRF. Fin ussa dettia be expertisa pauc precisa. Cun questa decisiun da la dretgira èsi cler ch'il project sa retardescha vinavant.

Or da l'archiv