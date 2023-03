Ina tavla da plexiglas cun il num dal center da giuventetgna da LGBTQ+ è svanida la fin d'emna. Tenor il manader Holger Niggemann saja quai vandalissem explicitamain stà drizzà cunter persunas queeras. Ina tavla montada pli a bass fiss tenor Niggemann stada pli simpla d'allontanar, di el envers la Südostschweiz.

I saja gia il sisavel incident quest onn en il Grischun ed en la Val dal Rain. Tenor Niggemann in mussament che persunas queeras na sajan betg segiras qua. El fa attent sin in cas d'in collavuratur dal center da giuventetgna avant quatter emnas a Buchs. Il collavuratur saja vegnì attatgà sin via, ed ha subì ina squassada dal tscharvè.