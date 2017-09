Cun art per art

Il festival «Kulturplatz» a Cuira che ha gì lieu la fin d'emna ha ina clera finamira: In center per cultura entamez la chapitala Cuira. Las armas per cumbatter è l'art.

L'uniun «Kulturraum Chur» na dat betg si - er betg suenter set onns. Sia finamira è davent da l'entschatta stada, dad avair entamez Cuira in lieu per cultura: in bajetg cun ateliers e stanzas per emprovas, cun salas per concerts da bass ed ina per quels dad aut. Dentant, chattar in tal bajetg na saja betg simpel. Ed enfin che quel è chattà, cumbatta l'uniun enavant e quai cun art.

Da nov e per l'emprima giada ordaifer la Festa da Cuira cun in festival en il liber. Il program da la fin d'emna è tranter auter stà la chantadura rumantscha Chiara cun sia musica, ina prelecziun dad Andri Perl, in film da Flurin Giger ubain sco highlight in concert da Crimer.

