Igl è bellezza dis da stad, igl è temp per ir a viagiar, igl è temp per ir sin viadi da scola. Scolettas, scolas primaras e scolas superiuras van en roschadas sin viadi da scola quests dis.

Punct las 8:00 entran ils uffants en l’autobus cotschen-ner che traglischa en il sulegl da la damaun sin il parcadi davant il vitg da Falera. Ils uffants che portan chapels da tuttas colurs, satgados da tuttas furmas e cun fatschas che traglischan da la crema da sulegl tschertgan il meglier plaz da seser.



Las 32 scolaras e scolars vegnan accumpagnads da quatter creschi, ils dus scolasts da la terza e quarta classa, Roger Alig e Serafin Sgier, l’assistenta Petra Cavelti e la praticanta Madlaina Blumenthal. Il lieu da destin è il parc d’animals a Goldau en il chantun Schwyz.

Jau n’hai betg in problem cun la canera, ils chauffeurs pli vegls èn magari in zichel pli sensibels. Cura che nus vegnin pli datiers a l’arrivada èn ils uffants pli dad auts, els sa legran e vegnan gnervus.

La vallada vegn pli lada ed ils carauns vegnan pli paucs, las muntognas fan plaz a lais e planiras. Il viadi maina la classa sper il lai da Turitg, tras il vitget da Rothenturm e lura en la direcziun dal lai da Zug. Ils uffants discuteschan cun il vischin tge ch’els han prendì da mangiar, dattan quartet d’autos u guardan da fanestra ora. Suenter duas uras viadi parchescha il chauffeur il bus gist da tschella vart da la via avant l’entrada dal parc.

Il viadi cun l'autobus

Il parc d’animals Goldau

Suenter avair fatg gruppas, declera la praticanta Madlaina Blumenthal als uffants nua ch’igl è da s’entupar cura. Strusch finì èn ils uffants gia svanì sco mieurs en tuttas direcziuns. Ina via da glera maina ina gruppa da quatter mattatschs sper pitschens paltauns cun rosas da l’aua ora, ina odur da fain ed aua è en l’aria. Tranter la crappa chauda sper via vesan ins pitschens luschards.

En il parc d’animals Goldau vivan ils animals en differentas furmas. Ils animal da rapina sco il luf u l’urs vivan en in curtin serrà, auters animals sco il Muflon, ils capricorns u ils chavriels vivan en in gronda areal nua ch’els pon sa mover libramain. Ils visitaders e las visitadras pon uschia dar da magliar e charsinar els. Il parc è il da chasa da passa 100 sorts d’animals.



Sper ils animals è la gronda tur da lain sin il crest in’ulteriura attracziun dal parc. Ina tur da lain da circa 30 meters autezza cun sisum ina plattafurma. La tur è vegnida construida da l’architect Gion A. Caminada da Vrin. Sisum la tur han ins ina bella survista sur l’entir parc ed en il lontan vesan ins il lai da Zug.

Ils uffants en il parc d'animals Goldau

In ulteriur highlight da mintga viadi da scola è il gentar or dal satgados. Ils uffants preschentan lur differents menus da mezdi – Dar Vida, pomchips, sandwichs, maila, bananas e natiralmain dultschergnim. Cun il venter plain sa legran els da pudair s’avischinar ad in u l’auter animal. Ils Muflons, ina sort nursa che deriva da la Sardegna ed è er da chattar en il Vallais, vegnian stritgads e pupragnads d’ina gruppa da buobas.



Sco planisà s’entaupan tut las gruppas puspè da quart avant las duas tar l’entrada. In’ulteriur element che tutga tar mintga viadi da scola è la fotografia da gruppa, ina bella regurdientscha da quest di.

In bel di ch’ils uffant n'emblidan mai

Cun bellas regurdientschas e massa da raquintar parta il bus dal parcadi encunter chasa. Sin il viadi enavos vegnan ils uffants pli ruassaivels, ils ins sa durmentan ed auters pon anc discutar ditg tgi che ha vis il pli grond animal. Tut en tut in viadi da scola che saja gartegià, manegian las persunas d’instrucziun.

Durant in viadi da scola pon ins vesair las gruppas socialas d’ina classa, quai ch’è fitg interessant. Da quests dis collian er ils scolasts e las scolastas cun ils uffants, e quai è fitg bel.

Puspè enavos a Laax hai num prender cumià dal viadi da scola da quest onn per gia pudair sa legrar sin il viadi da scola da l’atun.

La fotografia da gruppa