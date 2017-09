Cun Not Vital enturn il mund

Il museum d'art a Cuira mussa in'exposiziun cun ovras dals ultims 50 onns da Not Vital - Ovras che illustreschan er sia vita da «nomad»: Da Sent enfin New York, da l'Africa dal West enfin en China.

Passa 200 persunas èn stadas venderdi saira a Cuira per visitar la vernissascha da la nova exposiziun dal museum d'art cun il titel: «Not Vital. univers privat». Il spezial: L'exposiziun mussa ovras dals ultims 50 onns, pia giuvnas enfin veglias. Uschia as possa er chattar in fil cotschen, di il directur dal museum Stephan Kunz. Tipic sajan per exempel sculpturas autas sco pals ubain pitgas ch'èn pusadas vid la paraid. L'art da Not Vital cumpiglia dentant betg be sculpturas, mabain er fotografias, dissegns, stampa, grafica ed architectura.

Il cosmopolit

Dentant saja l'exposiziun betg bajegiada si tant sin differentas fasas da la vita da l'artist, mabain plitost sin lieus nua ch'el ha vivì. Per exempel èn en ils giuvens onns da l'artist a Sent anc las nursas ubain la naiv impurtanta per sias ovras. Durant ses temps en l'Africa han lura dentant ils chamels remplazzà las nursas. Ed er il material saja s'adattà - en l'Africa hajan ils artisans lavurà bler cun argient.

L'exposiziun è anc da vesair enfin ils 19 da november.

