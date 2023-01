Gian-Marco Maissen descriva sa sez sco um sportiv, ambiziunà, dentant l'impurtant è il divertiment e la cumpagnia. Sin intgins dals 10'000 kilometers han collegas accumpagnà el, blers ha el dentant era fatg persul.

Da Cuira enfin Peking

En media ha l'Engiadinais stuì far 27,4 km per di. La distanza da 10'000 km è uschè lunga sco il tschancun tranter Cuira e Peking u tschintg giadas da Cuira a Hamburg ed enavos. La suletta premissa per cuntanscher quella finamira: Ils kilometers ston vegnir fatgs or d'atgna forza. Ir cun e-bike u ir cun la sutgera per suenter pudair ir engiu cun skis alpin na quinta pia betg. Persuenter è el ì cun velo sur pass svizzers, en Germania ed Italia ed era cun skis rullants dad Aarau enfin a Cuira.

Ma, daco vegnan ins insumma sin l'idea da far quest propiest: 10'000 km en in onn?

Blera glieud ha siemis, dian jau faschess gugent u vess jau be fatg ina giada. Ed jau hai lavurà quest onn pli pauc per ch'jau poss ademplir in giavisch ch’è forsa ridicul, che porta atgnamain nagut, ma che porta mai vinavant.

Ed era la mort è cunzunt la lunga malsogna da sia mamma haja encuraschà el da betg spetgar enfin tar la pensiun d'ademplir ils agens giavischs e siemis.

Pensar en pitschens pass

Ditg aveva el adina quella gronda cifra avant ils egls – ils 10'000 km e quai haja mess sut squitsch el, di l'um da 29 onns. Perquai ha el stuì entschaiver a pensar en pitschens pass. Metter ina finamira enfin la fin da l’emna. Uschia ha el survegnì curaschi da restar vidlonder.

Videos sco motivaziun persunala

Ils auts ed ils bass ha el documentà en in diari da videos. Quels sajan stads ina motivaziun persunala per el, di Gian-Marco Maissen. Ins vesa el durant il test da prestaziun, durant ch'el è tut suentà vi da far ir las pedals da ses hometrainer, dentant era cura ch’el dumogna finalmain ils 10'000 kilometers – ils 18 da december cun ses collegas sin la loipa.

Il propiest per l'onn 2023

Ed era l'onn 2023 resta sportiv tar Gian-Marco Maissen. Ses nov propiest è da la fin da l'onn pudair far il spagat. Confurm a ses moto: Tgi ch'emprova po far naufragi, dentant tgi che n'emprova betg ha gia spers.