Avant radund 1,5 onns hai dà critica vers l'obligatori – ma fissi betg da far in obgliatori per tuts?

Fin da la stad 2017 han ils uffizis da traffic chantunals menziunà critica viers l'obligatori dal curs d'emprim agid per quels che vulan far il permis d'ir cun auto. Cunquai ch'i dettia pli e pli paucs accidents sin via na dovria i betg pli quai obligatori. Plinavant sappian ins alarmar ozendi bler pli svelt las forzas d'agid cun il telefonin.

Curs obligatoric per tuts?

Ma na fissi betg da far in obligatori per tuts? Reanimar, porscher emprim agid, fiss gea er d'impurtanza sch'ins n'ha betg il permis d'ir cun auto. Ina persuna sa er collabar uschiglio insanua.

La samaritana Barbla Truog manegia ch'i faschess schizunt senn da far in curs da repetiziun, perquai ch'ins emblidia svelt ils puncts impurtants dal curs. Er il sanitari da salvament Curdin Camenisch è da l'avis ch'in curs d'emprim agid repetitiv fiss ina bun'idea. El fa dentant attent, ch'in curs repetitiv è immediat collià cun custs supplementars e l'organisaziun fissia segir er betg simpla.

En la politica è uschia in curs da gidanters d'urgenza obligatoric per tuts dentant anc betg stà ina pli gronda tractanda.

