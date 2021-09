La situaziun en la gastronomia è il mument per part tendida – ì manca persunal. Quai era gia avant la pandemia uschia, ma la pandemia ha anc intensivà la situaziun. Cunzunt chattar cuschiniers e cuschinieras u persunal da service è ina sfida. L'onn 2018 han anc 52 persunas cumenzà en il Grischun l'emprendissadi sco cuschinier u cuschiniera. L'onn 2021 eri be pli 33 persunas.

Avunda da la cuschina

Lia Bonolini ha lavurà 6 onns sco cuschiniera e malgrà ch'ella faschess anc ina giada in emprendissadi sco cuschiniera, ha ella midà clamada.

Quai era ina scola per la vita, betg mo tge che pertutga il lavurar, ma era il svilup persunal.

Daco ch'ella ha tuttina terminà sco cuschiniera aveva pliras raschuns. Cunzunt il temp da lavur era ina raschun, ma era la paja e la cultura da spargnar tant dals ustiers e las ustieras sco er tar ils osps disturbavia ella. Oz lavura ella en la mazlaria da ses bab sco mazlera. Ir enavos puspè en la gastronomia na vegnia per il mument betg en dumonda per ella, era sch'ella haja il sentiment che la branscha saja vid sa meglierar.

6'679 kilometers per la clamada da siemi

Jordan Sanders ha 26 onns e studegiava avant paucs onns anc informatica en sia patria en ils Stadis Unids da l'America. Ma el siemiava da daventar cuschinier. Perquai è el sa decidì dad ir a Mustér a star, damai che sia mamma è oriunda da là ed ha mussà ad el sco buob rumantsch. El ha entschet avant dus onns in emprendissadi sco cuschinier en l'Hotel Cruna a Sedrun.

La lavur en cuschina plascha a mai, i è fitg interessant, la cuschina è quasi mes dachasa.

Era en ils Stadis Unids aveva il giuven gia lavurà sco cuschinier. Ma là n'era la lavur betg uschè plaschaivla e las schanzas da far carriera eran per el memia pitschnas. Per il futur siemia el d'avair in di dus agens cafés – in en ils Stadis Unids ed in en Svizra.