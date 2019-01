Naiv nova Staziun da mesiraziun

Naiv nova en centimeters

St. Antönien en il Partenz (1510 m s.m.)

73 Pusserein sur Schiers (940 m s.m.)

70 Claustra (1188 m s.m.)

55 Arosa (1845 m s.m.)

47 Tavau Frauenkirch (1655 m s.m.)

44 Elm GL (958 m s.m.)

27 Cuira (556 m s.m)

25

Privel da lavinas è grond

L'institut da naiv e lavinas avertescha d'in privel da lavinas grond en l'entira Svizra Orientala. En il Grischun vala in privel grond, stgalim 4 per la regiun da Landquart, Claustra, Arosa, Tavau tochen a Samignun. Per la regiun da la Surselva sur il Grischun Central tochen en l'Engiadina Bassa vala in privel considerabel, stgalim 3.

Legenda: La situaziun dal privel da lavinas en Svizra: Privel grond (cotschen), considerabel (oransch), moderà (mellen), pitschen (verd). MAD / SLF (Stan 6-1-2019/08:00) , il link avra en ina nova fanestra

RR novitads 12:00