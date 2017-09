Denunzia encunter l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun

La fin d'avust è vegnì inoltrà ina denunzia penala encunter Georg Brosi e ses substitut tar il Uffizi da chatscha e pestga, Hannes Jenny. Motiv per la denunzia: Negligientscha dad impediment da delicts sco era sustegn per la periclitaziun da corp e vita.

L’uniun « Wildtierschutz Schweiz» fetschia reproschas encunter il schef da l’uffizi Georg Brosi e ses substitut Hannes Jenny, sco quai che la «Suedostschweiz» scriva. Tenor pagina d’infurmaziun wildbeimwild.com ha l’uniun fatg ina denunzia pervia ils suandants puncts.

Negligientscha dad impediment da delicts encunter la lescha da chatscha

Sustegn per la periclitaziun da corp e vita

Sustegn per fraud intenziunà d’in chatschadur d’in animal protegì

Sustegn da la contaminaziun cun muniziun da plum d’in territori natiral protegì e da muntada naziunala

Motiv per la denunzia

En il Grischun ha gì lieu enfin la fin favrer la chatscha da guetta. En la naiv laschan ils animals selvadis enavos fastizs ch’il chatschadur po suandar. Scumandads èn uschenumnadas plazzas d’estga (Luderplätze) nua che la selvaschina vegn carmalada cun charn e pavel. Sin l’intschess Oberkunkels da la vischnanca Vättis haja dentant dà ina tala plazza d’estga. Quel n’haja l’Uffizi per chatscha e pestga malgrà supplica da pliras varts betg eleminà, uschia la reproscha.

Plinavant sa chattia sin radund 60 meters da questa plazza d’estga ina stalla da nursas. Uschia na saja la plazza d’estga betg mo in privel per la selvaschina mabain era per ils abitants en vischinanza. Ils protecturs dals animals inculpeschan in chatschader dad Igis d’avair endrizzà questa plazza d’estga. Cun sia estga per la selvaschina carmalia el era lufs che stgarpian lura las nursas.

Tschintg plazzas d’estga

In’ulteriura plazza d’estga s’haja chattà en in territori natiral protegì «da muntada naziunala». Là saja vegnì sajettà cun muniziun da plum ed aschia vegnì contaminà in toc da palì. Malgrà l’intervenziun dal fittadin haja l’Uffizi da chatscha e pestga ignorà questa polluziun da l’ambient. Plinavant haja il chatschadur sin l’intschess da Kunkels gì almain duas da questas plazzas d’estga e trais ulteriuras en il circul dad Igis. Tut betg lubì.

«Leschas vegnan cuntrafatgas pliras giadas ed il chatschadur n’è betg vegnì chastià da l’Uffizi per chatscha e pestga» atgisa l’uniun da protecziun dals animals «Wildtierschutz Schweiz». Ord quest motiv hajan ins inoltrà la denunzia penala.