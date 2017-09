Denunziants pudessan vegnir denunziads

L'uniun «Wildtierschutz Schweiz» ha inoltrà cunter l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun ina denunzia penala. L'uffizi na piglia anc nagina posiziun tar il cas current, persuenter la protecziun da datas.

L'Uffizi da chatscha e pestga n'haja betg impedì in chatschader dad avair trais differentas plazzas d'estga, quai che na saja betg lubì. Ina da quellas plazzas mettia ultra da quai er en privel viandants perquai che la via da viandar saja amez la lingia da tir. Plinavant vegni quai sajettà cun plum quai che donnegeschia la palì. L'uffizi haja betg reagì sin reclamaziuns dal fittadin. Quai èn tranter auter puncts che l'uniun «Wildtierschutz Schweiz» scriva en la denunzia penala cunter l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun, nominal cunter Georg Brosi, il manader, e ses substitut Hannes Jenny. Dentant, en la denunzia stat er il num dal chatschader che vegn accusà da l'uniun - e la denunzia è cumplettamain vegnida publitgada (e partida) sin facebook.

Surpassa probablamain la protecziun da la persuna

Publitgar ina denunzia cun num è tenor Thomas Casanova, l'incumbensà per la protecziun da datas dal chantun problematic. La Svizra ha ina lescha per la protecziun da la persuna e quella vegnia probablamain tangada en quest cas. Perquai che quai sa tracta be d'ina denunzia e betg d'ina sentenzia. «E mintgin pudess simplamain denunziar in auter», cumpletta el sco exempel. Il cas saja senza sentenzia probablamain er betg d'interess public, uschè ch'ina publicaziun cun num saja er betg legitimada. Il chatschader pudess far ina denunzia cunter l'uniun.

Marion Theus, la presidenta da «Wildtierschutz Schweiz» è dentant persvadida che tals cas tutgan en la rait. I saja da far attent sin quai, uschiglio na sappian ins betg tge che capitia tut.

Il post è svanì

Entant è il post svanì da facebook. E tge ch'il chatschader fa n'è er betg cler, cunquai ch'el n'è betg stà cuntanschibel. Probablamain è el a chatscha. Dal reminent, l'Uffizi da chatscha e pestga na piglia anc nagina posiziun tar il cas avant la sentenzia. Cusseglier guvernativ Mario Cavigelli fa dentant paucs quitads quai che pertutga la denunzia.

