En il cas che persunas svizras crodan en ina situaziun finanziala d'urgenza, pon ellas sa drizzar a l'agid social. Quai è l'ultima rait retegnida e garantescha a la persuna in minimum d'existenza. Quai dentant be, sche l'atgna paja, auters agids finanzials sco rentas e stipendis na tanschan betg pli per viver.