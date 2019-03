En il chantun Grischun lavuran 55 logopedas e logopeds en las 3 linguas chantunalas. Els emprovan da gidar a persunas che han difficultads linguisticas da tuttas vegliadetgnas. Per gronda part lavuran logopedas e logopeds cun uffants ed emprovan gia en in baud stadi da la vita da curreger disturbis da la vusch e dal discurrer. La lavur è cun mintgin fitg individuala, i dat dentant era chaussas linguisticas, cun las qualas blers han da sbatter.

Tier ils uffants pigns dat i fitg savens il disturbi tranter il "sch" ed il "s".

Giugar = emprender!

Per il di da la logopedia dals 6 da mars han las logopedas ed ils logopeds elegì il moto «giugar = emprender!». Entras giugar emprendian las persunas cun difficultads linguisticas adina insatge, sco par exempel:

scuvrir la lingua

dir novs pleds

communitgar

sa far chapir

chapir

Maletg 1 / 4 Legenda: La logopeda Ursula Brändli Capaul lavurà bunamain 30 onns sin sia clamada. RTR, Pietro Jacomet Maletg 2 / 4 Legenda: Era cun maletgs da la bucca lavuran ils/las logopedAs per far emprender ils suns dals bustabs. RTR, Pietro Jacomet Maletg 3 / 4 Legenda: Ursula Brändli Capaul durant ina lecziun, ed era qua vala i: giugar = emprender. RTR, Pietro Jacomet Maletg 4 / 4 Legenda: Ils 6 da mars è mintg'onn il di da la logopedia. RTR, Pietro Jacomet

Mancanza da logopedAs

En general dettia i ina mancanza da logopedAs, uschia era da quels da lingua rumantscha. In motiv savessan ils viadis da lavur esser. En las regiuns muntagnardas han las persunas dad ir da scola tar scola ed han uschia er betg in fix plaz da lavur.

Per Ursula Brändli Capaul è quai dentant betg in problem. Plitost sappia il lung viadi a la clamada esser impedind: Suenter la matura spetga numnadamain in onn pratica e trais onns scolaziun fin ch'ins sa lavurar sin il mastergn.

