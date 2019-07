Al 45avel di da jodlar grischun a Tavau èn differentas gruppaziuns sa preschentadas. La festa ha gì lieu per la terza giada suenter 1998 e 2006 a Tavau. En il center è propi il s'entupar da las jodladras ed ils jodladers grischuns stà ed i n'ha uschia dà nagina concurrenza tranter ils differents chors.

Erwin e Sep Dannacher – jodlar dapi anno tubac

In dals chors che han jodlà a Tavau è l'Älplerchörli Vaz. Il chor ha radund 25 commembers e stat sut la batgetta da la dirigenta Hany Küttel. Tranter ils jodladers sa chattan era ils dus frars rumantschs Erwin e Giusep «Sep» Dannacher. Els jodleschan gia passa 30 onns en il chor ed èn anc adina fascinads da la tradiziun dal jodlar.

Maletg 1 / 6 Legenda: Ils dus frars da Vaz: Erwin (sanester) e Giusep «Sep» Dannacher. RTR, Pietro Jacomet Maletg 2 / 6 Legenda: Erwin Dannacher durant il chantar en. RTR, Pietro Jacomet Maletg 3 / 6 Legenda: Giusep «Sep» Dannacher durant chantar en. RTR, Pietro Jacomet Maletg 4 / 6 Legenda: L'Älplerchörli Vaz avant lur producziun a Tavau. RTR, Pietro Jacomet Maletg 5 / 6 Legenda: Che jodlar po era fascinar glieud giuvna mussa Carla Planta (23). Sin la fotografia vesan ins ella cun ses ami. RTR, Pietro Jacomet Maletg 6 / 6 Legenda: Älplerchörli Vaz durant la producziun. RTR, Pietro Jacomet

Jodlar fascinescha er giuvnas e giuvens

Igl è bain in zichel in clisché che jodlar è be insatge per glieud pli veglia. Schegea ch'ins po dir che la gronda part dals participants dal di da jodlar grischun a Tavau eran plitost d'ina auta vegliadetgna; i dat bain era giuvna glieud ch'è fascinada dal chantar tradiziunal.

Ina da quellas giuvnas persunas è Carla Planta. La giuvna da 23 onns chanta en il chor da jodladers da l'Engiadin'Ota e jodlescha gia dapi passa in decenni.

Tge che fascinescha ella specialmain vi dal jodlar udis Vus qua:

