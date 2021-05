Dapi bun in onn e mez s’engascha l’organisaziun Sozialwerk.LBGTQ+ per ils quitads e basegns da giuvenils queers en il Grischun. Persunas cun ina orientaziun sexuala sper la norma duain sa sentir exact uschè bain sco a Turitg, Berlin u Londra. Il local da sentupada en la Goldgasse duai esser in local per giuvenils queers, dentant senza «ghettoisar».

Nus spetgain acceptanza e respect, e quai dain nus era a noss concarstgauns. Sch'insatgi ha ina autra opiniun, dastga el avair quella. Nus declerain ed infurmain gugent quels ch'han dumondas davart la vita da schwuls e lesbas.”

Glindesdi, il di internaziunal cunter omofobia, ha l’organisaziun Sozialwerk.LBGTQ+ mussà preschientscha sin via a Cuira. Cun tatgaders da cors en las colurs d'in artg èsi vegni fatg attent sin la violenza ed intoleranza cunter queers, dentant era fatg appel cunter omofobia e per dapli toleranza en general.