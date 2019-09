Cun models per dar vita en citad è sa fatschentà Lukas Bühlmann, directur dad EspaceSuisse – l'uniun naziunala che s'engascha per la planisaziun da territori. Quellas ideas e projects sa laschan resumar en paucs puncts centrals.

Concentrar ils affars sin paucs lieus: Surtut citads pli pitschnas n'han betg avunda glieud per emplenir tut las vias e giassas.

Gronds detaglists tegnan blera glieud en il center.

Affars cun pliras purschidas portan variaziun e dapli schelta. Exempel: Coiffeur che venda er cudeschs.

Organisar differentas occurrenzas en il center. Quai na ston betg esser gronds events, er pitschnas occurrenzas attiran la glieud.

Exempel citad veglia da Cuira

Urs Marti, il president da la citad, è cuntent cun il center da Cuira:

Jau hai il sentiment, che Cuira è fitg viv – er en la zona senza traffic da la citad veglia fin a la staziun.

Per la citad veglia da la chapitala grischuna datti in plan concret. Tenor Urs Marti cuntegna il plan 34 mesiras per dar vita a la citad veglia. En quest catalog chattan ins propostas per augmentar la segirezza e la nettezza, plinavant vulan els dar dapli vita sin las plazzas cun gastronomia ed occurrenzas. Quest plan n'è dentant betg vegnì debattà publicamain. Per il mument saja quel sin maisa dal cussegl communal.

Problem City West? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tenor Lukas Bühlmann, il directur dad EspaceSuisse, haja Cuira bunas cundiziuns per mantegnair er vinavant in viv center. El vesa dentant il quartier enturn il center da cumpra City West sco privel. En quest lieu vegnia creà ina sort segund center. Las citads pli pitschnas n'han dentant betg avunda glieud per emplenir dus centers. Uschia vegnia la citad quasi partida si en duas parts. Al directur dad EspaceSuisse èsi conscient che betg tut ha plaz en il center. Tenor el ston las autoritads bain tegnair en egl quai e ponderar bain, nua ch'ins plazzescha tge affars.

Uniun «Altstadt Chur»

In'autra gruppa che sa fatschenta cun la vita en la citad veglia è l'uniun «Altstadt Chur». Da quella fan part differents affars da la citad veglia. Els organiseschan occurrenzas ed han ina sort marketing communabel. Lur president Roman Benker sa senta per part in pau sulet cun organisar occurrenzas. Da la citad na survegnian els nagin grond sustegn, manegia el.

Il president da la citad na chapescha betg questa critica. Tenor el fetschia la citad avunda. Els na sajan betg qua per finanziar ils projects da las uniuns. Els sajan qua per crear bunas cundiziuns. Ultra da quai porschian els adina sustegn cun l'infrastructura.

RR actualitad 12:00