Ursin Lutz è vegnì elegì sco nov chauredactur e mainagestiun da l'Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun. El è vegnì proponì da la cumissiun da recrutaziun. Enfin qua era el il substitut dal chauredactur Carli Tomaschett. Lez vegn pensiunà la fin favrer 2023. Perquai ch'el ha lavurà sco substitut dal chauredactur enconuschia el fitg bain tant l'incumbensa, sco era las sfidas dal futur, uschia scriva il DRG en sia communicaziun.

Ina persuna cun experientscha da lavur

Era Ursin Lutz sez ha ditg envers RTR ch'i saja impurtant ch'ina persuna ch'enconuschia ils process surprendia quest post. El lavura gia dapi 16 onns per il DRG che saja in pitschen cosmos, in mund per sa sez, di l'um ch'è creschì si a Rabius e ch'abitescha a Domat. Perquai valia l'experientscha da lavur fitg bler, quai che saja era in argument encunter d'occupar la plazza cun ina persuna d'ordaifer.

Malgrà che l’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun viva da structuras ed era sche Ursin Lutz na veglia betg immediat far grondas midadas, saja impurtant da dar novs impuls:

I vegn ad ir en direcziun tecnica. Quai è in zichel mes hobi sper la linguistica. Uschia ch'jau vul optimar anc pli fitg ils process da lavur.

Ursin Lutz ha fatg la matura a la Scola claustrala a Mustér ed ha studegià romanistica ed anglistica a l'Universitad da Friburg. Tar l'Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun è el engaschà dapi il 2006.