Per l'ambient è guardar streams da videos tut auter che bun, uschia in studi franzos dal Think Tank The Shift Project. Dr. Vlad Coroamă, primassistent e docent d'informatica a la Scola politecnica federala ETH a Turitg sa fatschenta cun perseveranza en l'internet e po dar respostas a nus, er areguard quest studi.

La problematica è quella, che consumar bler en l'internet dovra blera prestaziun dals gronds computers, pia dals servers. Quels ston vegnir sfradentads, els dovran forza electrica ed els emettan era emissiuns da CO2. In'ura streaming chaschunia emissiuns da 60 – 100 gr CO2.

Entira digitalisaziun è pertutgada

L'entir sectur da la digitalisaziun dovra adina dapli electricitad e sche la digitalisaziun fiss in pajais, lura fiss quel sin plaz 3 dal mund tge che pertutga diever d'electricitad. Uschia rapporta Greenpeace en ses rapport da Clicking Clean il 2017. En cumparegliaziun cun il sgular, che fa ora 3% dal diever d'electricitad dal mund, è il sectur da digitalisaziun anc betg uschè aut cun – tenor Coroamă – 1,5% emissiuns. Tuttina, la tendenza è ch'i crescha.

Tge poss jau far cunter?

Dr. Vlad Coroamă, ha quatter simpels tips, tge che mintgin po far per sminuir sias emissiuns da CO2:

Remplazzar tes apparats (PC, televisiun, handy etc.) be da rar Guardar serias/filmins ensemen empè da mintgin singul Metter giu la qualitad dal stream (4K fa be senn sin ina gronda televisiun, però betg sin il pitschen visur dal telefonin) Betg lavurar trasora en la cloud