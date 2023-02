Il Cussegl federal ha stgaffì l'onn passà la basa per novas emprovas cun il sistem dad e-voting. A partir dal 2024 vul il Grischun pussibilitar la votaziun electronica en sis vischnancas da pilot. Quellas èn Puntraschigna, Domat, Landquart, Val Stussavgia, Poschiavo e Lumnezia.

Las vischnancas pon decider sezzas per tge votaziuns ch'i vulan en avegnir duvrar il sistem dad e-voting. Per votaziuns communalas, chantunalas u era federalas. Per il chantun na saja il punct il pli impurtant tar l'e-voting betg da realisar quai sin il dretg termin, mabain che la segirtad saja garantida. Quai ha declerà Claudia Hartmann, la vicechanceliera dal chantun Grischun al Schurnal regiunal da SRF.

La Confederaziun ha determinà precis tge cundiziuns che la segirtad dal nov sistem da vuschar da la posta sto ademplir, sco era quant grond ch'il project dastga esser. Uschia na dastgan numnadamain betg dapli che 30% da las votantas e dals votants en Grischun vuschar cun e-voting.

Or da l'archiv: